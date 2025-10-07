Новости общества

Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

13:57, 07.10.2025

Это «будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между РФ и Кубой в военной области»

Фото: Динар Фатыхов

Госдума России ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой, подписанное в Гаване 13 марта и в Москве 19 марта.

Согласно пояснительной записке к соглашению, ратификация документа «будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между РФ и Кубой в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан России, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Кубы».

Ранее Совфед России ратифицировал соглашение с ОАЭ, которое позволит избежать двойного налогообложения для физических и юридических лиц.

Рената Валеева

