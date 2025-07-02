Россия и ОАЭ избавятся от двойного налогообложения

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Совфед России ратифицировал соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), которое позволит избежать двойного налогообложения для физических и юридических лиц. Документ был подписан 17 февраля 2025 года в Абу-Даби и сейчас опубликован на сайте системы законодательной деятельности.

Соглашение гарантирует, что россияне и эмиратцы не будут дважды платить налоги на один и тот же доход в своих странах. Это поможет привлечь больше инвестиций между государствами.

В соглашении прописаны все налоги, к которым оно применяется, а также порядок их уплаты. Оно также определяет методы устранения двойного налогообложения и правила разрешения споров.

— Мы создаем условия для более комфортного ведения бизнеса, — подчеркнул замминистра финансов Алексей Сазанов.

Документ охватывает налогообложение доходов от недвижимости, предпринимательской деятельности, международных перевозок, а также дивидендов и авторских прав. Например, для доходов от процентов и дивидендов предусмотрена налоговая ставка в 10%.

Существующее соглашение о налогообложении доходов от инвестиций было подписано в 2011 году, но его замена стала необходима из-за изменений в экономической ситуации в обеих странах. Соглашение вступит в силу 1 января 2026 года, а осенью 2025 года Минфин России рассмотрит возможность исключения ОАЭ из черного списка офшоров.



Напомним, что раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о заинтересованности республики в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами.



Анастасия Фартыгина