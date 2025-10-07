Новости происшествий

Российские средства ПВО перехватили 16 ракет HIMARS и 416 беспилотников за сутки

12:45, 07.10.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

За прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 416 БПЛА самолетного типа.

Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее российские военные освободили два населенных пункта: Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области.

Вчера российские ПВО сбили 356 беспилотников за сутки.

Рената Валеева

