Российские средства ПВО перехватили 16 ракет HIMARS и 416 беспилотников за сутки
Об этом сообщили в Минобороны
За прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 416 БПЛА самолетного типа.
Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее российские военные освободили два населенных пункта: Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области.
Вчера российские ПВО сбили 356 беспилотников за сутки.
