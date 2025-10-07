Новости происшествий

В Спасском районе Татарстана водитель Hyundai погиб при столкновении с УАЗом

12:01, 07.10.2025

Водитель скончался на месте происшествия

Фото: взято из телеграм-канала Госавтоинспекции Татарстана

Сегодня в Спасском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель автомобиля Hyundai. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Водитель автомобиля УАЗ 1965 года рождения, выезжая с АЗС, совершал поворот налево. В результате произошло столкновение с автомобилем Hyundai, за рулем которого находился мужчина 1964 года рождения.

Водитель Hyundai скончался на месте происшествия.

Рената Валеева

