В Спасском районе Татарстана водитель Hyundai погиб при столкновении с УАЗом
Водитель скончался на месте происшествия
Сегодня в Спасском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель автомобиля Hyundai. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
Водитель автомобиля УАЗ 1965 года рождения, выезжая с АЗС, совершал поворот налево. В результате произошло столкновение с автомобилем Hyundai, за рулем которого находился мужчина 1964 года рождения.
Водитель Hyundai скончался на месте происшествия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».