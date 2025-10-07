«Ак Барс» сыграет в Казани с «Барысом» в матче КХЛ

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени

«Ак Барс» сыграет в Казани с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, игру в прямом эфире покажет телеканал ТНВ.

В сентябре команды встречались в Астане, тогда победу одержали казанцы со счетом 2:1. «Ак Барс» после 12 матчей занимает шестое место в Восточной конференции с 13 очками. «Барыс» идет восьмым в турнирной таблице Востока с отставанием в один балл от «барсов».

«Ак Барс» выиграл десять последних очных противостояний с «Барысом», побеждая с 6 декабря 2022 года. Всего на уровне КХЛ соперники встречались 56 раз: казанцы победили в 46 матчах, астанинцы — в десяти.

Встреча в Казани будет посвящена космической тематике, перед игрой в «Татнефть Арене» пройдет развлекательная программа для болельщиков.

Зульфат Шафигуллин