Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовых вспышках вируса Коксаки в России

Фото: Максим Платонов

Информация о якобы массовых вспышках вируса Коксаки в различных регионах России не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя публикацию «Известий» о выявлении вируса в ряде регионов, от Архангельска до Красноярского края.

— Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная, — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Для проверки опубликованной информации Роспотребнадзор направил официальный запрос.

Рената Валеева