Брюно Ле Мэр отказался от поста министра обороны Франции

Решение было принято через день после назначения и связано с резкой критикой со стороны оппозиции и отставкой премьер-министра Себастьена Лекорню

Бывший министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил об отставке с должности министра Вооруженных сил страны через день, после назначения. Решение было принято после резкой критики со стороны оппозиции и отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, сообщает ТАСС.

В своем сообщении в социальной сети X Ле Мэр отметил, что его назначение вызвало «непонятную, ложную и несоразмерную» реакцию у части общества. Несмотря на то, что он согласился занять пост из чувства долга и ради служения Франции, министр решил подать в отставку.

Утром Ле Мэр обратился к президенту Эммануэлю Макрону с просьбой принять его отставку и передать полномочия премьер-министру. Глава государства поддержал это решение. По словам экс-министра, он надеется, что его уход поможет возобновить переговоры по формированию нового правительства страны.



Наталья Жирнова