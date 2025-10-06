В «Рубине» ответили, как футболисты реагируют на отсутствие связи в Казани

На базе клуба в Авиастроительном районе города нет мобильного интернета

Фото: Артем Дергунов

Футболисты «Рубина» не акцентируют внимание на проблемы со связью в Казани. Об этом заявил спортивный директор казанцев Константин Дзюба.

С сентября на базе «Рубина» в Авиастроительном районе Казани фиксируются перебои в работе мобильного интернета. Это связано с ограничениями из-за отключения Сети вокруг Казанского авиационного завода.

— Есть дискомфортные вещи, вроде проблем со связью, но внимание на них никто не акцентирует, — сказал Дзюба Sport24.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Рубин» после 11 сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанская команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов.

Следующий матч «Рубин» проведет 19 октября в Казани с «Балтикой» в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин