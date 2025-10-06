Спортивный директор «Рубина» рассказал о сложностях трансфера иностранцев

По его словам, в мире идет «сумасшедшая антироссийская пропаганда»

Фото: Динар Фатыхов

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал о сложностях с трансферами легионеров. По его словам, некоторые иностранные футболисты наотрез отказываются вести переговоры с российскими клубами из-за «сумасшедшей антироссийской пропаганды».

— У легионеров по-прежнему живы стереотипы по поводу России, сформированные зарубежными медиа. Задают много вопросов, приходится убеждать. До сих пор бывает так: связываешься с футболистом, еще финансы не обсудил, — и слышишь: «Нет, в Россию не поеду». Сумасшедшая антироссийская пропаганда формирует у футболистов такое восприятие. Но когда приезжают и видят, что у нас все по-другому, то все переосмысливают, — сказал Дзюба Sport24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спортивный директор казанцев рассказал историю о первом приезде в Россию защитника «Рубина» Игора Вуячича. Черногорский футболист был удивлен большому количеству посетителей в московском аэропорту.

— Встретились с ним и его агентом в Москве. Игор удивляется: «Здесь, в аэропорту, людей столько: прилетают, улетают, жизнь кипит!» Я со смехом: «А как должно быть?» — «У нас показывают, что в России вообще кошмар, что здесь чуть ли не на улицах никого! А у вас что, живут нормально?» Это стало для него шоком, — добавил Дзюба.

В прошедшее летнее трансферное окно «Рубин» подписал гондурасца Дениля Мальдонадо, колумбийца Андерсона Арройо и француза Жака Сиве. Защитник Вуячич выступает за казанскую команду с июля 2023 года, перейдя из сербского «Партизана». В России черногорский футболист успел провести 81 матч, в которых отметился одной голевой передачей.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от официальных международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин