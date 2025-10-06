Раис Татарстана Минниханов направил Бюджетное послание в Госсовет

Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил в республиканский Госсовет бюджетное послание, включающее проект закона «О бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Проект сопровождается всеми необходимыми материалами и приложениями согласно требованиям Бюджетного кодекса республики, всего 36 приложений. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Объем материалов составил 4535 страниц, проекты представлены на обоих государственных языках. Вопросы бюджета будут рассмотрены на зональном совещании, парламентских слушаниях и заседаниях комитетов Госсовета Татарстана.

Также в составе посланий представлен проект закона о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана на указанный период.

Ранее «Реальное время» сообщало, что дополнительные бюджетные средства будут направлены на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры и повышение безопасности приграничных и новых регионов России.

Дмитрий Зайцев