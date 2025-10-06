Три региона России первыми испытают автоматическую проверку полисов ОСАГО

В их число вошли Москва, Санкт-Петербург и Чувашия

Фото: Максим Платонов

Москва, Санкт-Петербург и Чувашия могут стать пилотными территориями для эксперимента по контролю наличия полисов ОСАГО с помощью камер видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам парламентария, выбор регионов обусловлен несколькими факторами. В первую очередь это касается Москвы и Санкт-Петербурга, где стоимость транспортных происшествий выше, а дорожное движение отличается особой интенсивностью. Чувашия также вошла в число кандидатов на участие в эксперименте как регион, активно продвигающий эту инициативу.

Аксаков выразил уверенность в скором принятии решения о запуске эксперимента. После успешного тестирования новая практика контроля ОСАГО будет распространена на другие регионы страны.

Напомним, что средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 4%, до 6,8 тыс. рублей.

Наталья Жирнова