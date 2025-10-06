В Индии стартовали российско-индийские военные учения

В учениях примут участие около 250 российских военнослужащих

Российско-индийские военные учения «Индра-2025» стартовали на полигоне Махаджан в Индии и продлятся до 15 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Учения посвящены отработке взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

В ходе учений военнослужащие отработают совместные тактические действия, организацию связи и управления совместной группировкой войск. Особое внимание уделяется повышению оперативной совместимости подразделений и обмену опытом ведения боевых действий в современных условиях. В учениях примут участие около 250 российских военнослужащих.



Напомним, что Индия принимала участие в российско-белорусских учениях «Запад-2025», направив 65 военнослужащих, включая бойцов элитного Кумаонского полка, представителей ВВС и ВМС.

Рената Валеева