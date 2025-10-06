В конце сентября в Казани зарегистрировали 7 тыс. случаев гриппа и ОРВИ

Это на 19% ниже эпидемиологического порога

Фото: Елизавета Пуншева

С 22 по 28 сентября в Казани зарегистрировали 7 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Это на 19% ниже эпидемиологического порога, сообщила на аппаратном совещании в мэрии и. о. начальника Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина.

— Повышение заболеваемости отмечается за счет детского населения от 3 до 14 лет. В остальных возрастных группах зарегистрировано снижение по сравнению с 38-й неделей (15—21 сентября, — прим. ред.), — рассказала она.

Доля гриппа от общего числа зарегистрированных случаев ОРВИ составила лишь 0,9%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Гульнары Гайфуллиной, в текущем эпидсезоне необходимо привить почти 823 тыс. человек, в том числе 204,5 тыс. детей. «В медорганизации города поступило достаточное количество вакцины», — подчеркнула она.

Привиты на сегодня 431,5 тыс. человек, из них 184 тыс. детей.

Напомним, в целом по Татарстану вакцинировано меньше половины от планируемого охвата. Всего планируется привить 2,4 млн татарстанцев — это 60% от общего числа жителей республики.



Галия Гарифуллина