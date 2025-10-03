От гриппа в Татарстане вакцинировано меньше половины от планируемого охвата

Какова ситуация с гриппом, ОРВИ и коронавирусом в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Заболеваемость коронавирусом упала в 2,6 раза

По данным Роспотребнадзора по Татарстану, в республике сезонный рост заболеваемости ОРВИ продолжается пять недель. С 22 по 28 сентября в регионе было зафиксировано 15 437 случаев. Количество заболевших держится на уровне предыдущей недели.

— Ситуация характерна для данного периода года и не превышает показателей за аналогичный период прошлого года. Мы идем ровно, стабильно. Превышений эпидпорогов на сегодня не наблюдается, — сообщила сегодня замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Заболеваемость ОРВИ держится на уровне средних многолетних показателей, добавил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов. Медицинские организации работают в штатном режиме, перебоев с лекарствами нет.

Что касается коронавируса, за прошедшую неделю зафиксировано 256 случаев заражения, проинформировала Авдонина. Это ниже показателя аналогичного периода прошлого года в 2,6 раза.

— По-прежнему коронавирусная инфекция протекает по типу острой вирусной респираторной инфекции — в 98% [случаев]. Среди штаммов преобладает омикрон, есть находки штамма стратус, — рассказала замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Вакцинирован от гриппа каждый четвертый татарстанец

В рамках вакцинации от гриппа планируется охватить 2,4 млн татарстанцев — это 60% от общего числа жителей республики. Это позволит «спокойно пережить предстоящий эпидсезон, не допустить осложнений». На сегодня привиты 955 тыс. человек, или 24% татарстанцев. «В принципе, темпы неплохие», — заявила Авдонина.



Татарстан получил более 1 млн доз вакцин, подчеркнул Дмитрий Лопушов.

— Мы вынуждены были завершить вакцинацию в пунктах метро в связи с погодными условиями. Данная мера пользовалась популярностью, мы провакцинировали больше 18 тыс. человек, — сообщил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ наблюдался и в целом по России. Однако в последнюю неделю сентября показатель снизился на 6,6%. Особенно заметное снижение отмечается в возрастной группе 7—14 лет, сообщал Роспотребнадзор.

— Наблюдается также снижение заболеваемости COVID-19 — за последние семь дней зарегистрировано 13,2 тыс. случаев, что на 10,8% меньше по сравнению с предыдущей неделей, — добавили в ведомстве.



Жители республики чаще страдали от укусов клещей

По словам Авдониной, от укусов клещей в этом году пострадали 12,9 тыс. человек. Это на 5% больше, чем годом ранее. Рост обращений связан с ранней весной и теплым сентябрем. Было зарегистрировано 22 случая иксодового клещевого боррелиоза и пять — клещевого вирусного энцефалита, причем три из них оказались завозными.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) снизилась на 31%. В этом году грызуны заразили 185 татарстанцев.

— При этом сезонность ГЛПС продолжается. И в октябре, и ноябре, и в декабре регистрация заболеваемости возможна. Мышевидные грызуны обитают в лесах, будут приближаться к населенным пунктам. Мы рекомендуем дачникам провести обработку приусадебных участков, оставить приманки от грызунов на зимний период, — посоветовала замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану.

Существенно улучшилась ситуация с корью. Число заболевших в Татарстане упало в четыре раза по сравнению с 2024 годом. Достичь этого удалось благодаря подчищающей иммунизации, объяснила докладчица. Привить было необходимо более 31 тыс. человек — план выполнен на 90%.

Галия Гарифуллина