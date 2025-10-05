В США подросткам-мигрантам предложат $2500 за добровольное возвращение на родину

Предложение не распространяется на подростков из Мексики

Министерство внутренней безопасности США предложило выплату в размере $2500 каждому подростку-мигранту, который выразит готовность добровольно покинуть Соединенные Штаты и вернуться на родину. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Выплаты предусмотрены для несопровождаемых несовершеннолетних иностранцев в возрасте от 14 лет и старше. Предложение не распространяется на подростков из Мексики, а также на несовершеннолетних, находящихся под опекой Управления по расселению беженцев.

Ранее в этом году власти США уже предлагали аналогичную программу для взрослых нелегальных мигрантов. Им предлагалась выплата в $1000 за добровольное возвращение в страны их происхождения.

С сентября в России ужесточилось миграционное законодательство: произошли изменения, касающиеся миграционного учета, трудоустройства, получения гражданства, порядка въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, обучения их детей. Эксперты высказывают опасения, что в результате в стране резко сократится количество трудовых мигрантов что, соответственно, спровоцирует рост дефицита рабочих рук. Подробнее — в материале.

Рената Валеева