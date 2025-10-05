В Киевской области сотрудники ТЦК «мобилизовали» кота — видео
На кадрах видно, как сотрудники быстро ловят кота и уносят его в машину
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), занимающиеся мобилизацией, «мобилизовали» кота. Об этом сообщает RT.
На кадрах видно, как сотрудники ТЦК быстро ловят кота и уносят его в машину.
Пользователи предполагают, что животное, вероятно, ищет хозяйка.
