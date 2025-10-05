Новости общества

В Киевской области сотрудники ТЦК «мобилизовали» кота — видео

13:56, 05.10.2025

На кадрах видно, как сотрудники быстро ловят кота и уносят его в машину

Фото: Михаил Захаров

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), занимающиеся мобилизацией, «мобилизовали» кота. Об этом сообщает RT.

На кадрах видно, как сотрудники ТЦК быстро ловят кота и уносят его в машину.

Пользователи предполагают, что животное, вероятно, ищет хозяйка.

