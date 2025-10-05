В Татарстане главного инженера обвинили в травмировании рабочего из-за нарушений охраны труда

В Пестречинском районе часть крана упала на одного из рабочих

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении главного инженера одного из предприятий Пестречинского района — его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по РТ.

30 января 2025 года на предприятии были выявлены неполадки в работе мостового крана. Слесарь-ремонтник в присутствии обвиняемого, ответственного за соблюдение требований охраны труда, проводил диагностику пульта дистанционного управления.

Следствие установило, что место проведения ремонтных работ не было огорожено и под мостовым краном находились трое сотрудников. В результате поломки предохранительного замка часть крана упала на одного из рабочих.

Реальное время / realnoevremya.ru

Полученная травма была квалифицирована как причинившая тяжкий вред здоровью пострадавшего мужчины.

Уголовное дело, возбужденное по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), направлено в суд для рассмотрения по существу.



Рената Валеева