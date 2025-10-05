Новости экономики

Курс биткоина превысил $125 тысяч, обновив исторический максимум

11:50, 05.10.2025

Фото: Behnam Norouzi на Unsplash

Курс биткоина установил новый исторический максимум. Согласно данным криптовалютной биржи Binance, стоимость первой криптовалюты в мире сегодня утром превысила отметку в $125 тысяч.

В 8:14 по московскому времени курс биткоина вырос на 2,06%, достигнув $125,18 тысячи.

Прошлый рекорд был зафиксирован 14 августа, когда стоимость биткоина достигала $124,5 тысячи.

Рената Валеева

Экономика

