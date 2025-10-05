Курс биткоина превысил $125 тысяч, обновив исторический максимум
В 8:14 по московскому времени курс биткоина вырос на 2,06%
Курс биткоина установил новый исторический максимум. Согласно данным криптовалютной биржи Binance, стоимость первой криптовалюты в мире сегодня утром превысила отметку в $125 тысяч.
В 8:14 по московскому времени курс биткоина вырос на 2,06%, достигнув $125,18 тысячи.
Прошлый рекорд был зафиксирован 14 августа, когда стоимость биткоина достигала $124,5 тысячи.
