Игрока «Рубина» Кузяева госпитализировали после матча с «Крыльями Советов»

Предварительный диагноз — сотрясение мозга и перелом костей носа

Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

Полузащитник казанского «Рубина» Далер Кузяев был госпитализирован после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов», который завершился победой казанцев со счетом 2:0. Информация о госпитализации содержится в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ.

Кузяев был заменен в перерыве игры.

Согласно записи в протоколе, со ссылкой на врача «Рубина» Дениса Солодкова, футболисту потребовалась экстренная медицинская помощь и транспортировка в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Предварительный диагноз — сотрясение мозга и перелом костей носа.

32-летний Далер Кузяев перешел в «Рубин» 24 сентября 2024 года. До этого он два сезона выступал за французский «Гавр». В своей карьере полузащитник также играл за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.

Рената Валеева