В Татарстане работы на сетях водоснабжения выполнены на 60%
Об этом сообщил министр строительства республики
В Татарстане план по строительству сетей водоснабжения выполнен на 60%. Об этом в ходе совещания в Доме правительства республики доложил министр строительства Марат Айзатуллин.
На текущей неделе завершили программные мероприятия в части дорожного строительства сдачей последних трех объектов в Тукаевском, Зеленодольском и Нижнекамском районах.
Кроме того, из 8 общеобразовательных учреждений на сегодня продолжаются строительно-монтажные работы по трем школам в городах Агрызе, Буинске и Мензелинске. Общее выполнение оценивается в 83%. По пяти дошкольным образовательным учреждениям выполнение оценивается в 63%.
В отрасли «Здравоохранение» из 53 объектов в рамках национального проекта, государственной программы и двух республиканских программ в работе остаются два медицинских учреждения в Казани и пгт Богатые Сабы, по которым фиксируется 87 и 94% выполненных работ соответственно. За прошедшие две недели завершили строительство поликлиники в Казани.
В Татарстане на 4 октября план по вводу жилья выполнен на 88% — введено 2 869 000 кв. м. По направлению коммерческого строительства сдано 37% от плана, 77 домов (более 628 000 кв. м).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».