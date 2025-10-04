В Татарстане работы на сетях водоснабжения выполнены на 60%

Об этом сообщил министр строительства республики

Фото: Реальное время

В Татарстане план по строительству сетей водоснабжения выполнен на 60%. Об этом в ходе совещания в Доме правительства республики доложил министр строительства Марат Айзатуллин.

На текущей неделе завершили программные мероприятия в части дорожного строительства сдачей последних трех объектов в Тукаевском, Зеленодольском и Нижнекамском районах.

Кроме того, из 8 общеобразовательных учреждений на сегодня продолжаются строительно-монтажные работы по трем школам в городах Агрызе, Буинске и Мензелинске. Общее выполнение оценивается в 83%. По пяти дошкольным образовательным учреждениям выполнение оценивается в 63%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В отрасли «Здравоохранение» из 53 объектов в рамках национального проекта, государственной программы и двух республиканских программ в работе остаются два медицинских учреждения в Казани и пгт Богатые Сабы, по которым фиксируется 87 и 94% выполненных работ соответственно. За прошедшие две недели завершили строительство поликлиники в Казани.

В Татарстане на 4 октября план по вводу жилья выполнен на 88% — введено 2 869 000 кв. м. По направлению коммерческого строительства сдано 37% от плана, 77 домов (более 628 000 кв. м).

Елизавета Пуншева