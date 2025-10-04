Зампредседателя СК России провел лекцию для студентов КФУ

Он принял участие в Казанском международном юридическом форуме

Фото: взято с телеграм-канала Следкома

Заместитель Председателя Следкома России Александр Федоров принял участие в международном юридическом форуме. В рамках мероприятия он также провел лекцию для студентов КФУ, сообщает пресс-служба органа.

Тема лекции была посвящена введению уголовной ответственности юридических лиц.

взято с телеграм-канала Следкома

В своем выступлении Федоров обратил внимание на то, что введение такой ответственности является общемировой тенденцией. Уже более чем в 90 государствах есть законодательное закрепление уголовной ответственности юридических лиц в том или ином виде. Введение уголовной ответственности юридических лиц повышает эффективность борьбы с экономическими, экологическими, коррупционными и другими преступлениями.

Напомним, столица Татарстана уже в четвертый раз стала юридическим центром России. Речь идет о проведении Казанского международного юридического форума. В этом году его участниками стали порядка полутора тысяч человек из 28 стран мира. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, вместе с ростом количества участников, который его, безусловно, радует, растет и значимость события.

Елизавета Пуншева