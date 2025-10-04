«Рубин» объявил состав на матч с «Крыльями Советов» в Казани

Встреча начнется в 15.15 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» объявил состав на матч с «Крыльями Советов» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 15.15 по московскому времени, игру в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер».

Недавний новичок «Рубина» Далер Кузяев впервые появится в стартовом составе команды. Защитник Илья Рожков остался вне заявки.

Состав «Рубина»: Ставер — Арройо, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Кабутов — Иву, Кузяев, Йочич — Даку, Шабанхаджай.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» после десяти туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками, у «Крыльев Советов» в активе 12 баллов и десятая позиция в лиге.

Зульфат Шафигуллин