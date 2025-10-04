Премьер-министром Японии впервые станет женщина
Выборы проходили в два тура
64-летняя Санаэ Такаити стала новым председателем Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ). После утверждения парламентом 15 октября она будет первой женщиной — премьер-министром Японии в истории страны, сообщает РБК.
Выборы проходили в два тура, так как никто из пяти кандидатов не набрал большинства голосов. В первом туре голосовали 590 человек: 295 парламентариев ЛДПЯ и столько же рядовых членов и сторонников партии. Во втором туре от каждой префектуры было по одному голосу (всего 47). В выборах участвовали около 1 млн человек (менее 1% населения Японии).
В первом туре Такаити получила 183 голоса, Коидзуми — 164. Во втором туре Такаити набрала 185 голосов, Коидзуми — 156.
