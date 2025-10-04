В Татарстане насчитывается 196 особо охраняемых природных территорий

Их общая площадь составляет 467,5 тыс. га

В Татарстане насчитывается 196 особо охраняемых природных территорий (общая площадь — 467,5 тыс. га), которые помогают сохранять природные комплексы, ландшафты и биоразнообразие. Об этом сообщил Госкомитет республики по биологическим ресурсам.

Есть два объекта федерального значения: национальный парк «Нижняя Кама» и Волжско-Камский заповедник. Еще 189 объектов — регионального значения, 4 — местного. 7% площади Татарстана — охраняемые территории.

В России сохранению биологического разнообразия способствует национальный проект «Экологическое благополучие». В общей сложности в Красную книгу Татарстана занесено 569 видов животных и растений, из которых 221 вид животных, 252 вида растений и 96 видов грибов находятся под угрозой исчезновения.

