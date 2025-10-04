Трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке
Группа не была зарегистрирована
Трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке. Им на помощь вылетел вертолет центра медицины катастроф, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
— Поступил звонок от участника сорвавшейся группы. Три или четыре человека (предположительно, сорвались, — прим. ред.). Вертолет центра медицины катастроф вылетел. Туристов, предварительно, всё же трое, не четверо, — говорится в сообщении.
Отмечается, что группа сорвавшихся туристов не была зарегистрирована.
На вертолете, направленном на помощь туристам, находятся спасатели МЧС России и краевые спасатели КГКУ «ЦОД», добавили в главке МЧС.
Как сообщают «РИА Новости», туристы серьезно пострадали.
