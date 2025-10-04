Межрегиональный перенос номера станет доступен для россиян в 2026 году

Фото: Артем Дергунов

Услуга межрегионального переноса мобильного номера станет доступна в России в 2026 году. Она позволит абонентам сохранять свой привычный номер телефона при переезде в другой субъект страны. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, в настоящее время перенос номера (MNP) возможен только в пределах одного региона, что создает неудобства для граждан, меняющих место жительства.

Новая услуга позволит сохранить привычный номер при переезде, например, из Москвы в Казань или из Екатеринбурга в Краснодар.

— Услуга уже прошла пилотное тестирование и должна заработать в полном объеме в 2026 году, — подчеркнул Шейкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По оценкам сенатора, нововведение значительно упростит жизнь миллионам россиян, для которых номер телефона является не только средством связи, но и ключом к банковским сервисам, порталу «Госуслуги», мессенджерам и другим цифровым сервисам.

— Особенно востребованной эта услуга станет среди студентов, которые уезжают учиться в другой регион, специалистов, меняющих место работы, а также семей, переезжающих на новое место жительства, — добавил он.

Шейкин также отметил, что запуск межрегионального переноса номера станет важным шагом к формированию более гибкого и конкурентного телеком-рынка.

Рената Валеева