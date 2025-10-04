Новости происшествий

Ночью над Россией военные сбили 117 украинских беспилотников

08:44, 04.10.2025

Минобороны: ночью над Россией сбито 117 украинских беспилотников

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В течение прошедшей ночи российскими средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

Согласно сводке ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над:

  • Брянской областью — 27 беспилотников;
  • Волгоградской областью — 16;
  • Курской областью — 15;
  • Крым — 15;
  • Ростовской областью — 11;
  • Воронежской областью — 10
  • Белгородской областью — 8;
  • Ленинградской областью — 6;
  • Калужской областью — 4;
  • Новгородской областью — 2;
  • Черным морем — 2;
  • Смоленской областью -1.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки БПЛА было повреждено промышленное здание. «Повреждена кровля, а также выбито несколько стекол. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гусев.

Напомним, над Татарстаном ввели режим «Беспилотная опасность».

Рената Валеева

