Ночью над Россией военные сбили 117 украинских беспилотников
В течение прошедшей ночи российскими средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
Согласно сводке ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над:
- Брянской областью — 27 беспилотников;
- Волгоградской областью — 16;
- Курской областью — 15;
- Крым — 15;
- Ростовской областью — 11;
- Воронежской областью — 10
- Белгородской областью — 8;
- Ленинградской областью — 6;
- Калужской областью — 4;
- Новгородской областью — 2;
- Черным морем — 2;
- Смоленской областью -1.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки БПЛА было повреждено промышленное здание. «Повреждена кровля, а также выбито несколько стекол. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гусев.
Напомним, над Татарстаном ввели режим «Беспилотная опасность».
