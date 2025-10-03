Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные, с 4 октября

Доллар подорожал на 0,89 рубля

Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал курс валют на выходные и понедельник, с 4 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар подорожал на 0,89 рубля, юань — на 0,08 рубля, евро — на 0,71 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

доллар — 81,9 рубля;

евро — 96,05 рубля;

юань — 11,42 рубля.

Рената Валеева