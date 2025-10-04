Подготовка автомобиля к зиме обходится казанцам в среднем в 14 тыс. рублей

При этом каждый третий опрошенный собирается потратить не более 5 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В среднем на подготовку автомобиля к зиме казанцы тратят 14 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито».

При этом каждый третий опрошенный — 32% — собирается потратить не более 5 тыс. рублей, ограничиваясь только самыми необходимыми расходами. От 5 тыс. до 10 тыс. рублей готовы выделить 20% горожан, от 10 тыс. до 25 тыс. рублей — 39%. На большие расходы согласны лишь 9% респондентов. Чаще всего это водители в возрасте от 18 до 24 лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самыми востребованными товарами стали:

зимняя омывайка (ее планируют купить 64% казанцев);

антифриз (49%);

чистящая щетка (35%);

зимние шины (30%);

скребок для льда (27%) ;

лопата для чистки снега (20%).

Казанцы заказывают нужную продукцию на онлайн-площадках и платформах объявлений (33%) или покупают в специализированных офлайн-магазинах (28%). Что касается самих процедур, чаще всего автомобилисты выбирают сертифицированные автосервисы (46%), реже — официальные дилерские центры (20%). Обращаются к специалистам только для сложных манипуляций 27% респондентов, проводят все процедуры самостоятельно — 2%.

Напомним, в России дилеры и перекупщики предлагают более свежие машины, чем частные продавцы. При этом, несмотря на лучшие показатели по возрасту и пробегу, автомобили у дилеров не всегда дороже.

Галия Гарифуллина