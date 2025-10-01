Московский суд оштрафовал TikTok и Apple

Причины не разглашаются

Таганский районный суд Москвы вынес решения о привлечении к административной ответственности двух крупных международных IT-компаний. Об этом сообщается в телеграм-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Tik Tok Pte. Ltd. признана виновной по части 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 7 млн рублей.

Аналогичное решение вынесено в отношении Apple Distribution International Ltd. Компания признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Размер штрафа составил 3,5 млн рублей.

Точные причины привлечения компаний к административной ответственности не разглашаются, однако указанные статьи КоАП РФ касаются нарушений в сфере информационного регулирования и работы интернет-ресурсов.

Наталья Жирнова