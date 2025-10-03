В Казани изменят схему движения автобуса №33

На маршруте появятся две новые остановки

Фото: Динар Фатыхов

С 4 октября в Казани будет изменена схема движения автобусного маршрута №33. Решение принято в целях повышения качества транспортного обслуживания жителей города, сообщили в мэрии.

Изменения коснутся прямого направления движения автобуса. Теперь маршрут №33 будет следовать по следующей схеме: проспект Победы — разворот на перекрестке с улицей Ломжинской — проспект Победы — улица Минская и далее по существующему маршруту.

Для удобства пассажиров на маршруте появятся две новые остановки:

«Улица Минская» в районе торгового центра «Мегастрой»;

«Улица Ломжинская» на проспекте Победы.

Вчера 26-летняя девушка получила химический ожог, сидя на сиденье в автобусе №33. Пассажирка, проехав около 15 минут, почувствовала жжение.

Рената Валеева