Пассажирка получила химический ожог на сиденье автобуса в Казани

Она проехала около 15 минут и почувствовала жжение

Фото: Артем Дергунов

В Казани 26-летняя девушка получила химический ожог, сидя на сиденье в автобусе №33. Инцидент произошел сегодня, пассажирка, проехав около 15 минут, почувствовала жжение.

Как сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана, пересев на другое место, девушка обратила внимание на то, что первое сиденье было влажным. По возвращении домой она обнаружила рану на ягодице и обратилась за медицинской помощью.

В РКБ пострадавшей был поставлен диагноз «химический ожог 3-й степени» и проведена госпитализация.

Рената Валеева