В канун Дня учителя в Татарстане откроется новый музей

В Алешкин-Саплыкской школе Дрожжановского района открывается Музей учителя

Фото: Алешкин-Саплыкская СОШ им. В.С. Дементьева

4 октября, накануне профессионального праздника День учителя, в Алешкин-Саплыкской школе Дрожжановского района РТ, носящей имя Василия Дементьева (основоположника системы образования в Алешкин-Саплыкском сельском поселении, отца дважды Героя Социалистического Труда, кавалера девяти орденов Ленина и лауреата Сталинской премии, министра авиации СССР Петра Дементьева), будет открыт новый музей.

Алешкин-Саплыкская СОШ им. В.С. Дементьева

— Мы — выпускники этой школы, которой, к слову, уже более 120 лет, решили создать Музей учителя и таким образом сказать спасибо всем поколениям наших учителей. Показать, что мы ценим их труд, и выразить свою благодарность, — в интервью «Реальному времени» рассказал уроженец Дрожжановского района, один из выпускников школы — министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Алешкин-Саплыкская СОШ им. В.С. Дементьева

Появлению музея предшествовала целая череда событий. О ней Александр Шадриков также рассказал:

— Раньше в этом небольшом помещении в школе располагались краеведческий музей и музей Дементьева. 9 мая состоялось торжественное открытие расширенной экспозиции этих двух музеев на новой площадке — в отремонтированном при поддержке раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова двухэтажном сельском Доме культуры. А на освободившейся площадке в школе мы и открываем новый музей — Музей учителя.

Алешкин-Саплыкская СОШ им. В.С. Дементьева

Экспозиция сумеет удивить. Уже у входа посетителей встретят ростовые фигуры учеников в форме времен СССР. Можно будет увидеть писчие принадлежности разных лет, учебные пособия, в том числе уникальные, по физике, астрономии, информатике и программированию, созданные руками педагогов школы. А еще именно здесь, на стене музея, теперь раскинулось растущее с каждым годом единственное в своем роде «Дерево выпускников».

Алешкин-Саплыкская СОШ им. В.С. Дементьева

Открытие музея особенно знаменательно тем, что работать он будет именно в стенах школы:

— Каждый должен своего учителя ценить. Необходимо возвращать авторитет профессии учителя, человека, чей вклад в формирование личности каждого из нас, огромен! В первую очередь это то образование, которое человек получает, это воспитание и, конечно, это развитие, которое он получит, опираясь на знания, полученные в школе.

Алешкин-Саплыкская СОШ им. В.С. Дементьева

А в будущем очень важно, чтобы если не все, то многие из родившихся здесь, получив нужную профессию, захотели бы вернуться на малую родину, уверен республиканский министр.

— Должны быть созданы все условия для того, чтобы молодые люди могли раскрыться, иметь достойные рабочие места. Кто-то из них захочет стать предпринимателем. И это прекрасно! А лучшие выпускники, я считаю, должны возвращаться в родные школьные стены уже в качестве учителей, наставников, педагогов. Наша задача — придумать, как их поддержать, чтобы они добивались успеха и делали сильнее свою малую родину, республику, страну. Есть прекрасные слова отца Феофана: «Возрождая малую родину, мы возрождаем Великую Россию», и я с ними полностью согласен, — говорит Александр Шадриков.

Арсений Фавстрицкий