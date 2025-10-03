Жительницу Татарстана задержали за хищение 140 млн рублей
Ее жертвами стали более 35 человек из региона
Вахитовский районный суд Казани избрал в отношении женщины, которая обвиняется в краже 140 млн рублей у жителей республики, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура республики.
Все началось с проверки по обращению жителя Казани о мошенничестве. По данным заявителя, жительница города обманным путем получила свыше 8 млн рублей под предлогом инвестирования денег. Выяснилось, что мужчина не единственный обманутый гражданин. В подразделениях МВД республики находилось более 35 материалов проверок по аналогичным заявлениям жителей региона.
По информации собеседников «Реального времени», речь идет о Милене Каримовой, которая является мастером маникюра и матерью четверых детей.
Женщина под видом получения прибыли предлагала вкладывать деньги в различные сомнительные проекты. Общая сумма похищенных средств превысила 140 млн рублей.
Изначально выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Однако прокуратура выявила в действиях женщины признаки мошенничества и отменила эти решения. Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Подозреваемая задержана, ее незаконная деятельность по привлечению денежных средств пресечена.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».