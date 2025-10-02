Владимир Зеленский нагрубил Виктору Орбану

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, комментируя его позицию относительно членства Украины в Евросоюзе. Зеленский обвинил Орбана в неразумности и блокировке евроинтеграции Украины из-за предстоящих в Венгрии выборов, пишет РИА «Новости».

Поводом для критики стало заявление Орбана о том, что членство Украины в ЕС «это слишком» и достаточно будет стратегического соглашения о европейско-украинском сотрудничестве.

— У нас есть проблемы с Венгрией. У Виктора Орбана выборы, поэтому он блокирует вступление Украины в ЕС. Я думаю, что это неумно, — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Копенгагене.

Позиция Венгрии по вопросу евроинтеграции Украины остается неизменной. Перед началом саммита ЕС в июне Орбан заявил, что на нем не может быть принято юридически обязывающее решение по этому вопросу, так как Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а для принятия такого решения необходимо единогласное согласие всех стран-членов. Орбан также ссылался на результаты проведенного в Венгрии опроса, в котором 95% участников высказались против евроинтеграции Украины.



Рената Валеева