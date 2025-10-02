Туск и Орбан вступили в публичную перепалку из-за Украины и России

«Россия находится в состоянии войны. Украина находится в состоянии войны. Венгрия — нет», — сказал Орбан

Фото: Динар Фатыхов

На саммите Европейского политического сообщества разгорелся новый дипломатический скандал между Польшей и Венгрией. Премьер-министры Дональд Туск и Виктор Орбан обменялись резкими заявлениями перед камерами.

Конфликт начался еще перед началом встречи, когда Орбан заявил журналистам: «Мы все тратим на вооружение больше, чем Россия, так чего же мы боимся? Мы сильнее их». Туск, стоявший рядом, иронично ответил: «Мне нравится, когда он использует мои аргументы».

После прибытия на саммит Орбан заявил, что «ЕС решил вступить в войну».

В ответ на эти заявления Туск написал в соцсети X: «Премьер-министр Орбан <...> в такое время единственный вопрос: на чьей вы стороне?».

Орбан незамедлительно ответил: «Россия находится в состоянии войны. Украина находится в состоянии войны. Венгрия — нет. Мы твердо стоим на стороне Венгрии. Вы стремитесь выиграть войну, которую считаете своей. Я хочу, чтобы воцарился мир».

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в инициативах Евросоюза, направленных на использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине.



Рената Валеева