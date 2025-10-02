Правительство предложило увеличить срок инвестиционного налогового кредита

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года

Фото: Реальное время

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение максимального срока предоставления компаниям инвестиционного налогового кредита (ИНК) с 5 до 10 лет. Об этом пишет «Интерфакс».

Инвестиционный налоговый кредит — это форма рассрочки уплаты налога, позволяющая предприятиям временно уменьшать налоговые платежи и направлять высвобожденные средства на инвестиционные цели. Возврат средств осуществляется позднее по ставке, которая ниже ключевой ставки Центробанка (минимум на четверть и максимум вдвое).

Законопроект направлен на расширение возможностей для предприятий, реализующих долгосрочные инвестиционные проекты. Кредит может быть предоставлен по налогу на прибыль организации, а также по региональным и местным налогам для компаний, осуществляющих научно-исследовательские или опытно-конструкторские работы, техническое перевооружение, инновационную деятельность, выполняющих особо важные заказы для региона или оказывающих особо важные услуги населению, а также выполняющих гособоронзаказ или инвестирующих в энергоэффективные объекты.

Размер кредита по НИОКР и энергоэффективным проектам составляет до 100% от стоимости приобретенного оборудования, используемого для этих целей. По остальным основаниям сумма определяется соглашением с уполномоченным органом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Предлагаемое законопроектом увеличение срока ИНК до 10 лет позволит предприятиям более эффективно планировать свои инвестиции и снизить финансовую нагрузку на начальном этапе реализации проектов. Ранее, с 2011 года по 23 декабря 2024 года, 10-летний срок действовал только для резидентов зон территориального развития.

Ставка по инвестиционному налоговому кредиту устанавливается ниже ключевой ставки ЦБ и не может быть менее одной второй и более трех четвертых ее величины. Например, при ключевой ставке 21% годовых в мае 2025 г. годовой процент по ИНК мог быть установлен в пределах от 10,5% до 15,75% годовых. Это делает ИНК более привлекательным, чем стандартные кредиты для корпоративного сектора, ставки по которым, по данным ЦБ, в мае 2025 г. составляли 18% (долгосрочные) и 22,4% (краткосрочные).

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Рената Валеева