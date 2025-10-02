Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

В 10 субъектах наблюдается показатель меньше 2 промилле

Фото: Евгения Осипова

Среднероссийский показатель младенческой смертности в 2025 году снизился до 3,5 промилле, что является историческим минимумом для страны. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

— Младенческая смертность сегодня составляет минимальное значение. Если в прошлом году она была 4 промилле, в этом году она уже, среднероссийский показатель, составляет 3,5 промилле на 1 тысячу родившихся живыми. И отмечаются низкие показатели, ниже чем 3,5 уже сегодня в 23 субъектах. А 10 субъектов имеют показатели меньше 2 промилле, — заявил Мурашко.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр отметил, что улучшение показателей младенческой смертности является результатом целенаправленной работы системы здравоохранения, включая развитие перинатальных центров, повышение доступности медицинской помощи и внедрение современных методов диагностики и лечения.

Напомним, число женщин в России, принявших решение отказаться от прерывания беременности, выросло почти до четверти, что позволило сохранить около 42 тысяч жизней в прошлом году.



Рената Валеева