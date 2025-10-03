Сегодня в Татарстане ожидается до +16 градусов
Будет переменная облачность, утром местами туман
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман. Ветер переменных направлений 2—7 м/с. Утром температура составит около +2 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +11 до +16 градусов.
