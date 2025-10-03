Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +16 градусов

07:00, 03.10.2025

Будет переменная облачность, утром местами туман

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер переменных направлений 2—7 м/с. Утром температура составит около +2 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +11 до +16 градусов.

Галия Гарифуллина

