Международные резервы России обновили рекорд
Рост резервов составил 0,1% за неделю
Международные резервы России по состоянию на 26 сентября достигли рекордной отметки в $713,3 млрд, увеличившись за неделю на $0,7 млрд, сообщает Банк России.
Согласно официальным данным регулятора, рост резервов составил 0,1% за неделю.
— Международные резервы по состоянию на конец дня 26 сентября 2025 года составили $713,3 млрд, увеличившись за неделю на $0,7 млрд, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки, — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Объем международных резервов составлял $712,6 млрд.
29 сентября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигла исторического максимума, поднявшись выше отметки $3850 за тройскую унцию.
