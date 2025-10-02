Международные резервы России обновили рекорд

Рост резервов составил 0,1% за неделю

Фото: Реальное время

Международные резервы России по состоянию на 26 сентября достигли рекордной отметки в $713,3 млрд, увеличившись за неделю на $0,7 млрд, сообщает Банк России.

Согласно официальным данным регулятора, рост резервов составил 0,1% за неделю.

— Международные резервы по состоянию на конец дня 26 сентября 2025 года составили $713,3 млрд, увеличившись за неделю на $0,7 млрд, или на 0,1%, в основном из-за положительной переоценки, — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Объем международных резервов составлял $712,6 млрд.

29 сентября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигла исторического максимума, поднявшись выше отметки $3850 за тройскую унцию.



Рената Валеева