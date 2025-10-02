В Приволжском районе Казани ограничат движение из-за установки светофоров
Ограничения коснутся улиц Яшь Кыч и Магистральной
Движение транспорта частично ограничат по двум улицам Приволжского района Казани в период с 7 по 14 октября. Причина ограничений — установка светофора на участке, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
Ограничения коснутся следующих участков:
- ул. Яшь Кыч в районе здания №1 (в направлении движения в сторону ул. Магистральной);
- ул. Магистральной в районе здания №24 (корп. 1).
Напомним, ранее сообщалось о частичном ограничении движения транспорта на улице Журналистов в связи с установкой светофора.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».