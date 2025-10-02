Татарстанца задержали за незаконный провоз медоборудования из Китая через аэропорт

В его ручной клади были три коробки общим весом более 20 кг

Фото: Максим Платонов

Жителя Татарстана задержали в аэропорту Казани при попытке ввоза незадекларированных товаров из Китая. Мужчина, прибывший авиарейсом из КНР, попытался пройти через «зеленый коридор», но был остановлен таможенниками. Об этом сообщили в пресс-службе.

В ручной клади 33-летнего мужчины обнаружили три картонные коробки общим весом более 20 кг, в которых находились: медицинские тренажеры, медпрепараты, мединструменты, электродвигатели и запасные части к ним, а также настольный робот-манипулятор с комплектом для 3D-печати с комплектующими.

По словам задержанного, все предметы предназначались для использования в качестве образцов при изучении рынка для возможных дальнейших закупок. Он заявил, что не знал о необходимости декларирования данного товара.

Напомним, Минпромторг разработал изменения к перечню товаров, разрешенных для параллельного импорта. Предполагается, что новый механизм контроля будет внедрен с 2026 года.



Рената Валеева