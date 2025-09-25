Минпромторг усилит контроль над параллельным импортом

Для отдельных товарных позиций будут введены отсылки к реестровым записям Роспатента

Минпромторг разработал изменения в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, с целью усиления контроля над ввозимой продукцией. Согласно проекту для отдельных товарных позиций будут введены отсылки к реестровым записям Роспатента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время таможенные органы не имеют полномочий на выпуск в режиме параллельного импорта товаров, маркированных товарными знаками без буквенных обозначений. Для решения этой проблемы министерство предлагает уточнить условия ввоза товаров в режиме параллельного импорта, распространив его на правообладателя.

— Тем самым параллельный импорт будет распространяться на товарные знаки всех типов, включая графические изображения. Это позволит решить проблему того, когда у правообладателя есть несколько товарных знаков, — говорится в пояснительной записке.

Как ранее сообщал замглавы Минпромторга Роман Чекушов, привязка к реестровым записям Роспатента обеспечит полную прозрачность товара, его происхождения и оборота внутри страны.

«Когда есть номер реестровой записи, мы точно этот бренд можем отследить — есть он в приказе или нет. Сейчас это просто перечень брендов», — объяснял Чекушов.

Предполагается, что новый механизм контроля будет внедрен с 2026 года.

Рената Валеева