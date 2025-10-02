Госжилинспекция Татарстана ужесточила контроль за подачей тепла

Глава Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин объявил о новых мерах контроля за подачей отопления в жилых домах республики. В текущем сезоне нарушения будут караться по принципу «одна жалоба — один штраф», сообщил он в эфире ЦУР и правительства республики.

В отличие от предыдущих лет, ГЖИ не будет организовывать специальную горячую линию по вопросам отопления. По словам руководителя инспекции, такой формат приводит к замедлению реакции управляющих компаний. Прием обращений будет осуществляться через социальные сети и официальные каналы связи. Все поступившие жалобы, по которым возможно составить административный акт, будут рассматриваться в установленном порядке.

При обнаружении нарушений собственник должен сначала уведомить управляющую компанию или ТСЖ, а также обратиться в аварийную службу, зафиксировав номер заявки. В случае бездействия со стороны управляющей организации жители могут направить обращение в местные органы власти, инспекцию или прокуратуру через портал «Госуслуги» или систему ГИС ЖКХ.

Тыгин напомнил, что нормативными показателями температуры в жилых помещениях считаются значения от +18 до +24 градусов. В угловых комнатах температура должна поддерживаться на уровне не ниже +20 градусов.

Сообщается, что в Казани отопление включили более чем в половине многоквартирных домов за первые сутки.



