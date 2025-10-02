Суд отправил главу МЧС Кабардино-Балкарии Надеждина в СИЗО

Ранее его задержали за то, что брал деньги от предпринимателя Анзора Ногмова

Басманный районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу начальника ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надеждина, сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Михаил Надеждин будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев.

Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает ответственность за получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Надежин брал деньги от предпринимателя Анзора Ногмова. За вознаграждение генерал подписывал документы о пожарной безопасности без реальных проверок. Он оформлял договоры на обслуживание и аварийно-спасательные работы, хотя на самом деле проверки не проводились.



Сообщается, что правоохранительные органы устанавливают возможные связи с другими фигурантами уголовного дела.

Наталья Жирнова