Делегация FLAMAX посетила форум «Темп» в Казани

13:25, 02.10.2025

Свою продукцию в рамках экспозиции представляют компании из регионов России, стран СНГ и Китая

Делегация FLAMAX посетила форум «Темп» в Казани
Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

С 1 по 3 октября на площадке «Казань Экспо» проходит глобальный форум по металлообработке и аддитивным технологиям «Темп».

В день открытия выставку посетили топ-менеджеры производственного предприятия FLAMAX — генеральный директор Фиргат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков. Был проведен ряд рабочих встреч с потенциальными и действующими партнерами, среди которых одно из ведущих в своей области предприятий Татарстана Zinc Saba.

