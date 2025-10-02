Делегация FLAMAX посетила форум «Темп» в Казани
Свою продукцию в рамках экспозиции представляют компании из регионов России, стран СНГ и Китая
С 1 по 3 октября на площадке «Казань Экспо» проходит глобальный форум по металлообработке и аддитивным технологиям «Темп».
В день открытия выставку посетили топ-менеджеры производственного предприятия FLAMAX — генеральный директор Фиргат Зиганшин и директор завода Сергей Кондаков. Был проведен ряд рабочих встреч с потенциальными и действующими партнерами, среди которых одно из ведущих в своей области предприятий Татарстана Zinc Saba.
