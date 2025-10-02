Производители могут столкнуться с новой пошлиной за маркировку товаров

Введение нового сбора может принести в бюджет около 40 млрд рублей в течение трех лет

Фото: Максим Платонов

Российское правительство рассматривает возможность введения дополнительной пошлины за маркировку товаров системой «Честный знак». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.

По известным данным, введение нового сбора может принести в бюджет около 40 млрд рублей в течение трех лет. Полученные средства планируется направить на развитие электронной промышленности.

Эксперты предупреждают, что инициатива может существенно увеличить финансовую нагрузку на производителей. В настоящее время маркировка товаров уже обходится бизнесу в значительные суммы, а дополнительные расходы, вероятно, приведут к росту цен на потребительском рынке.

Наталья Жирнова