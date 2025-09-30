Исторический дом на Карла Маркса может получить статус ОКН

Его создал архитектор В.И. Кафтырев

Фото: Мария Зверева

Жилой дом архитектора М.П. Коринфского, расположенный на улице Карла Маркса, 16 в Казани, планируют признать объектом культурного наследия регионального значения. На данный момент предложение проходит антикоррупционную проверку соответствующей комиссией Татарстана.

Новый статус поспособствует сохранению двухэтажной Г-образной композиции, исторических каменных стен, оригинальной крыши с фигурным аттиком и декоративного убранства фасадов. Территория памятника культуры составляет более 560 кв. метров. Установлены четкие границы охранной зоны вдоль северного и западного фасадов здания.

Сообщается, что решение о присвоении статуса ОКН было принято на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Историческое здание, построенное в конце XVIII века (до 1782 года) и середине XIX века по проекту известного архитектора В.И. Кафтырева, представляет особую ценность для архитектурного облика города. Оно является частью исторического центра Казани и формирует облик юго-западной стороны улицы Карла Маркса.

Наталья Жирнова