В ООН напомнили Украине о праве всех народов говорить и учиться на родном языке

Ранее языковой омбудсмен страны заявила, что Киев остается русифицированным городом

Все люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и обучаться на нем. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, отвечая на вопрос о заявлении языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской относительно использования русского языка. Его слова передает ТАСС.

Заявление Дюжаррика прозвучало на фоне дискуссии, вызванной высказываниями языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской. 15 сентября в интервью украинскому изданию «Главком» Ивановская заявила, что Киев остается русифицированным городом, и назвала это серьезной проблемой. Она также отметила, что ее дочь общается в социальных сетях на русском языке, поскольку в противном случае ее «никто не будет читать, потому что «они все — русскоязычные».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, назвала новость об увеличении количества украинцев, говорящих на русском языке, «биполяркой», задав риторический вопрос о том, какими способами в республике ведут такие подсчеты.



Рената Валеева