МВД предупредило о мошенниках, требующих подтвердить номер паспорта голосом

Схема начинается с ложного звонка якобы из ЕМИАС

МВД России предупредило граждан о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют упоминание ЕМИАС и сервиса «Госуслуги», чтобы ввести в заблуждение и заставить жертву перевести деньги.

Схема начинается с ложного звонка якобы из ЕМИАС, где жертву просят «подтвердить номер паспорта голосом». Как пояснили в МВД, цель этого первого звонка — создать психологический эффект и вызвать панику. Мошенники пытаются убедить жертву в существовании некой угрозы, например, утечки персональных данных.

— В актуальных мошеннических схемах первая «атака» почти всегда является ложной и служит исключительно для достижения психологического эффекта. Они создают вымышленную, но правдоподобную угрозу, чтобы выбить человека из равновесия и заставить запаниковать, — подчеркнули в МВД.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй звонок, по информации МВД, поступает якобы от «Госуслуг» с сообщением о «взломе аккаунта» через «голосовую верификацию». Затем, в мессенджерах, от лица «Военной прокуратуры» под предлогом «несанкционированного перевода крупной суммы» мошенники убеждают жертву в необходимости срочных действий для «спасения» средств и имущества.

В качестве примера в МВД привели случай с пенсионером из Москвы, который стал жертвой этой схемы.

В ведомстве подчеркнули, что такой процедуры как «подтверждение номера паспорта голосом» не существует. Более того, использовать запись голоса для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мошенники за семь месяцев похитили более 3 млрд рублей, а еженедельный ущерб достигает 100 млн. Подробнее о том, как работают новые схемы обмана и почему даже ужесточение наказания не останавливает преступников — в материале «Реального времени».

Рената Валеева